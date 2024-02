Mathaus Sodré deixa o Itabuna e retorna ao Águia de Marabá-PA | A TARDE

Uma notícia pegou os torcedores do Itabuna de surpresa. Após conquistar a primeira vitória do Azulino no Campeonato Baiano diante do Jacuipense, o técnico Mathaus Sodré deixou o time do Sul do estado e acerta seu retorno para o Águia de Marabá-PA, clube no qual foi campeão paraense em 2023. O anúncio foi feito pela agremiação marabaense na noite desta segunda-feira, 29.

Mathaus Sodré está de volta ao Águia de Marabá! 🦅🔄



Mathaus Sodré deixa o Dragão do Sul na sexta colocação do Campeonato Baiano 2024, com cinco pontos ganhos em 12 disputados. O time saiu da lanterna do estadual, está a dois pontos do G-4 e a um ponto da zona de rebaixamento. No Campeonato Paraense, o Águia tem apenas dois pontos em três jogos disputados.



Agora a diretoria azulina correrá contra o tempo para contratar um novo treinador. O Itabuna volta a campo no Baianão na próxima quinta-feira, 1, quando visitará a Juazeirense, às 21h30, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.