Matheus Lima fatura índice olímpico nos 400 metros com barreiras | A TARDE

O brasileiro Matheus Lima da Silva faturou o índice olímpico nos 400 metros com barreiras, neste sábado, 6. Na terceira etapa do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, o atleta do clube Pinheiros brilhou ao registrar o tempo de 48s55 na semifinal (a marca exigida pela World Athletics é 48.70).

A competição terá mais duas etapas neste domingo, 7, pela manhã e a tarde.

Matheus já tinha o índice nos 400 metros rasos feito no 3º Encontro de Atletismo, organizado pela Federação Paulista de Atletismo, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. Na ocasião, anotou 44s52, abaixo da marca de 45s, exigidos pela World Athletics.

Foi o terceiro melhor tempo da história da América do Sul e o segundo do Brasil, atrás apenas dos 44s29, alcançado por Sanderlei Parrela na conquista da medalha de prata no Mundial de Sevilha, em 1999. Sanderlei treina Matheus no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança, desde o ano passado.



Nascido em Fortaleza a 1 de junho de 2003, Matheus vem se superando ano a ano. Em 2023 surpreendeu ao correr os 400 m com barreiras em 49.19, conquistando a medalha de prata no Estádio Nacional de Santiago.