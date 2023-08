Maturidade: experiência é um dos pilares da Seleção Brasileira na Copa

O elenco da Seleção Brasileira, escalado para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, apresenta uma experiência notável, com oito das 23 jogadoras tendo 30 anos ou mais. Essa expertise demonstra o trunfo da maturidade em busca da primeira estrela para o futebol feminino nacional.

Marta lidera esse quesito com 37 anos, seguida por Mônica (36), Tamires (35), Bárbara (34), Rafaelle (32), Debinha (31) e Luana e Andressa Alves, ambas com 30.

A média de idade da equipe é de 27,5 anos, repetindo a marca da Copa do Mundo de 2019, a maior já registrada pela Seleção em suas nove edições da competição.

Após golear por 4 a 0 a Seleção do Panamá na estreia da Copa, na última segunda-feira, 24, a lateral Tamires destacou a relevância da maturidade presente no grupo.

"Quando uma atleta desfoca um pouquinho, o que é natural do ser humano, a gente vai lá e puxa de volta. Porque a gente precisa de todo mundo muito focado. É isso. A gente tem que passar essa alegria e esta experiência para as meninas. Deixar essa seleção leve, mas com muita responsabilidade", afirmou a jogadora do Corinthians.

No próximo sábado, 29, a Seleção Brasileira realizará seu segundo confronto no Mundial, enfrentando a França em Brisbane, às 7h, sob o comando de Pia Sundhage.

Apesar disso, o Brasil não possui a maior média de idade na Copa. A equipe dos Estados Unidos, que foi campeã na última edição, tem uma média de idade de 28,2 anos.

Confira a idade média de idade das jogadoras nas Copas:

1991 – 25,4 anos

1995 – 25,8 anos

1999 – 24,0 anos

2003 – 21,6 anos

2007 – 25,4 anos

2011 – 25,5 anos

2015 – 26,0 anos

2019 – 27,5 anos

2023 – 27,5 anos