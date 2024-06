Mavericks vencem Celtics e evitam varrida nas Finais da NBA

Dereck Lively II # 2 do Dallas Mavericks enterrou a bola durante o jogo - Foto: Jim Cowsert / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Depois de perder os três primeiros jogos das Finais da NBA, o Dallas Mavericks conquistou uma primeira vitória esmagadora nesta sexta-feira , 14, sobre o Boston Celtics por 122 a 84 para evitar uma varrida e se manter vivo na série.

Luka Doncic colocou mais uma vez os Mavericks nas costas com uma atuação de 29 pontos em 33 minutos de quadra e, junto com Kyrie Irving (21 pontos), descansou durante todo o quarto período em Dallas.

Os Celtics, que estavam invictos há dez jogos, tiveram seu pior desempenho ofensivo da temporada, mas ainda contam com grande vantagem nas Finais da NBA (3-1), que nenhuma equipe desperdiçou na história.

O time de Boston terá outra oportunidade de selar o título, o primeiro desde 2008, no quinto jogo da série, na próxima segunda-feira, diante de sua torcida.

Nenhuma das 156 equipes que estiveram em desvantagem de 3-0 em playoffs conseguiu virar a série, inclusive nas 14 ocasiões nas Finais, mas Doncic e os Mavericks ainda não jogaram a toalha.

"Sabemos o quanto é difícil jogar lá, mas temos que estar focados e jogar como jogamos hoje", disse o esloveno.

A superioridade do Dallas nesta sexta-feira chegou ao ponto em que o técnico do Boston, Joe Mazzulla, desistiu do jogo e tirou os titulares de quadra faltando três minutos para o fim do terceiro quarto.

Os Mavericks não tiraram o pé do acelerador no último período. Os 38 pontos de vantagem são a terceira maior diferença em um jogo das Finais da NBA.

Os Celtics, que só fizeram menos de 100 pontos em quatro de seus 99 jogos anteriores na temporada, viveram um autêntico colapso ofensivo, marcando apenas 35 pontos antes do intervalo.

Jayson Tatum foi o cestinha da equipe com 15 pontos, enquanto Jaylen Brown e Jrue Holiday ficaram com dez cada um.

--- FICHA TÉCNICA:

Dallas Mavericks - Boston Celtics 122 - 84

Quadra: American Airlines Center (cerca de 19.000 espectadores)

Parciais: 34-21, 27-14, 31-25, 30-24

Mavericks:

Quinteto inicial: Luka Doncic (29 pontos), Kyrie Irving (21), Derrick Jones Jr. (5), P.J. Washington (6), Daniel Gafford (7)

Reservas: Dereck Lively II (11), Josh Green (3), Dante Exum (10), Maxi Kleber (5), Tim Hardaway Jr (15), Jaden Hardy (5), Markieff Morris (3), AJ Lawson (2)

Celtics:

Quinteto inicial: Derrick White (6 pontos), Jrue Holiday (10), Jaylen Brown (10), Jayson Tatum (15), Al Horford (3)

Reservas: Xavier Tillman (3), Sam Hauser (14), Oshae Brissett (7), Payton Pritchard (11), Svi Mykhailiuk (3), Neemias Queta (2)

--- PROGRAMAÇÃO DAS FINAIS DA NBA:

- Boston Celtics vs Dallas Mavericks

(Celtics lideram a série em 3-1)

6 de junho: Celtics - Mavericks 107-89

9 de junho: Celtics - Mavericks 105-98

12 de junho: Mavericks - Celtics 99-106

14 de junho: Mavericks – Celtics 122-84

17 de junho: Celtics - Mavericks

20 de junho: Mavericks - Celtics (se for necessário)

23 de junho: Celtics - Mavericks (se for necessário)