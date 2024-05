Max Verstappen conquista pole position do GP da Emilia-Romagna | A TARDE

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tricampeão mundial, largará da pole position no domingo no Grande Prêmio da Emilia-Romagna depois de ter obtido o melhor tempo neste sábado (18) na classificação realizada no circuito de Ímola.

Verstappen, líder do Mundial, ultrapassou as McLarens do australiano Oscar Piastri (2º) e do britânico Lando Norris (3º) elevando a sua sequência de pole positions para sete em 2024.

O monegasco Charles Leclerc (4º), da Ferrari, acompanhará Norris na segunda fila do grid, enquanto o outro piloto da equipe, o espanhol Carlos Sainz (5º), largará logo atrás, acompanhado por George Russell (Mercedes).

"Não foi a classificação mais fácil, mas houve um bom progresso. Há uma chance de pódio se vencermos as McLarens, que é o que vamos tentar fazer", disse Sainz, que deixará a Ferarri no final da temporada.

Verstappen mostrou sua versatilidade ao conquistar uma nova pole, a sétima nos sete Grandes Prêmios do Mundial 2024 – a 39ª de sua carreira – e lembrou a lenda Ayrton Senna, falecido em um acidente em Ímola há 30 anos.

"Fim de semana muito difícil, estou feliz por conseguir a pole aqui. Não esperava, mas fizemos algumas mudanças antes da classificação. É algo muito especial, já faz 30 anos que Ayrton Senna faleceu aqui. Esta pole é uma homenagem a ele", disse o holandês.

Os treinos anteriores não previam uma pole position para 'Mad Max' já que ele sofreu de forma atípica, principalmente pela falta de aderência de seu RB20, que o levou aos limites da pista em diversas ocasiões.

- Pérez decepciona -

A recuperação de Verstappen não foi acompanhada pela de seu companheiro de equipe na Red Bull, Sergio Pérez, que teve seu pior dia de classificação da temporada na Itália. Ele largará da 11ª posição na corrida de domingo, que começará às 10h (horário de Brasília).

Atrás de Verstappen vem a dupla da McLaren, com Norris em grande momento após obter sua primeira de vitória na Fórmula 1 em Miami, no início de maio. O britânico saboreou "estar à frente das Ferraris".

"Ainda temos que nos habituar a estar em posições mais altas, mas vamos tentar lutar pela vitória", acrescentou.

Fernando Alonso (Aston Martin), bicampeão mundial há quase duas décadas (2005 e 2006), largará em penúltimo lugar (19º). O espanhol de 42 anos perdeu a maior parte dos últimos treinos livres devido a danos no carro, que foi reparado na última hora para competir na classificação.

--- Grid de largada do GP da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

5ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

6ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

7ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

8ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

9ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

10ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

Publicações relacionadas