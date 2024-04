Max Verstappen garante a pole position do GP do Japão; confira o grid | A TARDE

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, largará na frente no Grande Prêmio do Japão, depois de fazer a pole position no treino de classificação disputado neste sábado, 6, no circuito de Suzuka.

Verstappen, que marcou sua quarta pole em quatro possíveis nesta temporada, superou seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, e o britânico Lando Norris (McLaren).

O holandês, atual tricampeão mundial, terminou o Q3 com apenas 0,066s de vantagem sobre Pérez. A diferença para Norris foi de 0,292s.

"Foi bem disputado no final", disse Verstappen em entrevista após o treino. "No geral, esta pista é muito sensível. Quando você realmente quer ir ao limite, nem sempre dá certo", acrescentou

Pérez estava em terceiro lugar no final de uma emocionante sessão, mas quase tomou a pole de Verstappen nos últimos segundos.

"Acho que estivemos muito perto o tempo todo", comentou o mexicano da Red Bull. "Quando você está nessas pequenas margens, qualquer coisa pode fazer a diferença".

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que venceu em Melbourne, ficou na quarta posição. Seu compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) foi o quinto, à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren) e do britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em oitavo, à frente do britânico George Russell (Mercedes) e do japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls).

Verstappen venceu os dois primeiros Grandes Prêmios da temporada, mas abandonou em Melbourne devido a um problema nos freios, marcando a primeira vez que não conseguiu terminar uma corrida em dois anos.

Mas em Suzuka ele voltou a mostrar o seu melhor desempenho liderando a primeira e a terceira sessões de treinos livres, enquanto ficou de fora na segunda por causa do mau tempo.

O holandês foi novamente dominante no treino de classificação, marcando a pole no Japão pelo terceiro ano consecutivo.

"É ótimo como equipe ficar em primeiro e segundo, e espero que possamos continuar assim amanhã", disse Verstappen.

Correndo em casa, Tsunoda chegou ao Q3 em sua última volta lançada no Q2, superando seu companheiro de equipe, o australiano Daniel Ricciardo, bem como o alemão Nico Hulkenberg (Haas), o finlandês Valtteri Bottas (Sauber), o tailandês Alex Albon (Williams) e o francês Esteban Ocon (Alpine).

A largada do Grande Prêmio do Japão, quarta etapa da temporada 2024 do Mundial de Fórmula 1, está programada para as 2h00 (horário de Brasília) deste domingo.

Veja o grid: