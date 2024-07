Max Verstappen na frente: veja o que ele fez para superar seus rivais

Max Verstappen, da Red Bull - Foto: Joe Klamar / AFP

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) vai largar na pole position da corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria da Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação nesta sexta-feira, 28.

O tricampeão mundial levou a melhor em um Q3 muito tático, no qual os pilotos saíram no último momento para tentar apenas uma volta rápida.

"Estou muito feliz por conseguir o primeiro lugar na classificação da sprint diante dos meus fãs para a nossa corrida em casa. Tudo correu muito bem hoje. O carro foi estava bom de dirigir e encontramos o melhor acerto rapidamente. É um ótimo início de fim de semana”, explicou Verstappen.

Leia mais:

Recuperado de lesão no joelho, Djokovic vai participar de Wimbledon

O holandês da Red Bull superou as McLaren do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri por 93 e 301 milésimos de segundo, respectivamente.

O britânico George Russell (Mercedes) fez o quarto tempo, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), do seu companheiro e compatriota Lewis Hamilton e do mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que teve um problema de motor ao sair dos boxes, não conseguiu marcar tempo e vai largar apenas na décima posição.

As duas Alpine conseguiram mais uma vez passar para o Q3, como fizeram em Barcelona no fim de semana passado, confirmando o seu progresso recente. Os franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly largarão na oitava e nona posições, respectivamente.

Já a Aston Martin decepcionou. O canadense Lance Stroll (12º) e o veterano espanhol Fernando Alonso (13º) foram superados até pela modesta Haas do dinamarquês Kevin Magnussen (11º).

A largada da corrida sprint está programada para as 7h00 (horário da Bahia) deste sábado (29), no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

Grid de largada da corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

3ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

5ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

7ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

8ª fila:

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

9ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

10ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)