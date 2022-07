Max Verstappen (Red Bull) vence GP da Hungria de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu neste domingo, 31, o GP da Hungria, 13ª etapa do campeonato, e com isso aumentou a distância na classificação em relação a Charles Leclerc (Ferrari), que terminou em sexto.

Verstappen, que largou do 10º lugar, foi ganhando posições aos poucos e conseguiu ultrapassar as Mercedes dos britânicos Lewis Hamilton (2º) e George Russell (3º).

O monegasco Leclerc foi vítima de um erro estratégico ligado aos pneus e depois do seu sexto lugar está 80 pontos atrás de Verstappen na classificação geral.