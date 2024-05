Max Verstappen vence GP da Emilia-Romagna de F1 | A TARDE

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, a sua quinta vitória em sete corridas realizadas, aumentando a sua liderança no Mundial de Fórmula 1, neste domingo (19) no circuito de Ímola, na Itália, em que resistiu ao assédio do britânico Lando Norris (McLaren).

Norris terminou em segundo e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio.

O quarto lugar ficou com Oscar Piastri (McLaren) e o quinto com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

Verstappen conquistou um novo triunfo controlando seus rivais, especialmente Norris, a quem conteve na largada e na parte final da corrida.

"Com mais umas duas voltas eu poderia ter ultrapassado o Max. Difícil, foi uma pena, lutei até a última volta. Mas podemos dizer que estamos no mesmo nível da Red Bull e da Ferrari, lutando para ficar em segundo ou primeiro", disse Norris após o GP.

Verstappen, que largou da pole position, reconheceu que o seu concorrente britânico o levou ao máximo: "Tive que forçar muito para ter essa diferença no início. Estávamos muito fortes no meio, mas nas últimas dez voltas fiquei sem aderência".

O horizonte parecia completamente aberto para 'Mad Max' no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, mas o atual tricampeão mundial suou muito para alcançar a 59ª vitória da carreira.

Ao volante de seu poderoso Red Bull, ele cruzou a linha de chegada com menos de um segundo de vantagem sobre Norris, vencedor da última corrida, em Miami, no início de maio, com Verstappen em segundo lugar.

