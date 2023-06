Max Verstappen vence GP da Espanha de F1 de ponta a ponta

O holandês Max Verstappen venceu neste domingo, 4, de ponta a ponta, o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, sétima corrida da temporada, disputado no circuito de Montmeló (Catalunha).

Verstappen, que chegou à frente das Mercedes dos britânicos Lewis Hamilton e George Russell, conseguiu sua quinta vitória em 2023.

O atual bicampeão mundial sobrou na pista depois de se defender bem do ataque do espanhol Carlos Sainz (Ferrar) na largada, mostrando a superioridade de sua Red Bull ao vencer a prova com facilidade.

"É um grande prazer pilotar um carro assim. Havia diferentes estratégias de pneus, mas no final funcionou e é mais uma vitória aqui, é inacreditável", comemorou Verstappen após a corrida.

O holandês consolida sua liderança no campeonato de pilotos ao chegar a 170 pontos, contra os 117 de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, que neste domingo terminou na quarta colocação, depois de largar em 11º.

Sainz, que corria em casa, largou em segundo e acabou fora do pódio. Para completar o fim de semana frustrado da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, que largou dos boxes depois de trocar várias peças de seu carro, terminou em 11º, fora da zona de pontuação.

Já o herói local Fernando Alonso (Aston Martin) foi apenas o sétimo colocado, seu pior resultado na temporada. Pela primeira vez neste ano, ele foi superado por seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, que terminou em sexto.

Mercedes surpreende

Além da Red Bull, que continua voando na temporada, a boa surpresa do dia fica por conta da Mercedes, que conseguiu colocar seus dois carros no pódio.

Russell, que havia largado apenas da 12ª posição, fez uma bela corrida de recuperação e conseguiu segurar a Red Bull de Pérez no final da prova, o que parece mostrar que as melhorias feitas na semana passada em Mônaco estão começando a dar frutos.

"Que resultado para nossa equipe! Não esperávamos. Quero muito tirar o chapéu para todos que estão na fábrica. Estamos um pouco mais perto da Red Bull. Vamos continuar a caçá-los, mas é um ótimo resultado para nós e também para George, que teve um desempenho excelente", comemorou o heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

"A Red Bull está mais rápida no momento, mas estamos trabalhando nisso, esperamos alcançá-los até o final do ano e, se não neste ano, no ano que vem", acrescentou Hamilton.

A McLaren, que no treino classificatório conseguiu colocar seus dois pilotos no Q3, com um surpreendente terceiro lugar para Lando Norris, viveu um pesadelo logo na primeira volta, quando o britânico danificou sua asa dianteira ao tocar no carro de Hamilton.

Com a corrida comprometida, Norris acabou chegando na 17ª posição, enquanto seu companheiro, o australiano Oscar Piastri, foi o 13º.

A oitava etapa do Mundial de Fórmula 1 será daqui a duas semanas, no Grande Prêmio do Canadá.