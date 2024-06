Mbappé dá adeus ao PSG e diz que revelará novo clube em breve | A TARDE

O atacante Kylian Mbappé se despediu do PSG em grande estilo. No último sábado, 25, a equipe parisiense derrotou o Lyon por 2 a 1 e se sagrou campeã da Copa da França. O craque francês ainda não revelou sem próximo destino. Segundo a imprensa europeia, ele deve estar a caminho do Real Madrid.

"Acho que o melhor a fazer era terminar, me despedir do clube. Tudo que eu queria era terminar bem, ganhando este troféu. Há tempo para tudo. Anunciarei meu novo clube no devido momento, faltam apenas alguns dias", disse o astro.

Abordado na saída do Estádio Pierre-Mauroy, Mbappé foi questionado se revelaria seu destino antes da disputa da Eurocopa. Comedido, ele seguiu fazendo mistério.

"Não sei ainda, ainda há detalhes pendentes. O mais importante era vencer, vivenciar as últimas emoções com o PSG", pontuou.

Mbappé atuou por sete temporadas no PSG, com 308 jogos e 256. Após se destacar no Monaco, ele cravou seu nome na história do clube parisiense e se tornou um dos maiores ídolos da história. Ele fez parte do poderoso ataque dom Neymar e Lionel Messi. Apesar das expectativas criadas, não obteve êxitos.

