Mbappé está próximo de assinar com o Real Madrid, diz jornal espanhol

A novela "Mbappé e Real Madrid" ganhou mais um capítulo e dessa vez mudou drasticamente nas últimas horas. Enquanto parecia provável que o jogador francês permanecesse no Paris Saint-Germain por mais uma temporada, o jornal espanhol VozPópuli divulgou que o time espanhol está perto de finalizar um acordo com o atleta de 24 anos. Além disso, há indícios de que o anúncio oficial possa ser feito já nesta quarta-feira, 30.

De acordo com o portal, Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, teria assumido o controle das conversas visando a contratação de uma das principais estrelas do mundo do futebol. Embora os detalhes financeiros do acordo não tenham sido divulgados, o time merengue está supostamente disposto a desembolsar uma quantia considerável por Mbappé. Além disso, especula-se que o jogador poderá desfrutar de um salário anual de pelo menos 50 milhões de euros.

O jornal da Espanha também aponta que o Paris Saint-Germain está disposto a reduzir o valor do craque francês. Isso porque o presidente Nasser Al-Khelaifi quer fechar a contratação de Kolo Muani para o time, provavelmente para evitar problemas com as regras de Fair Play Financeiro da UEFA.