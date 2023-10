McLaren anuncia brasileiro de 18 anos em sua Academia de Pilotos na F1 | A TARDE

A McLaren Racing, umas das escuderias mais tradicionais do automobilismo, anunciou nesta quinta-feira, 5, que o brasileiro Gabriel Bortoleto vai reforçar a equipe no Programa de Desenvolvimento de Pilotos da equipe na Fórmula 1. Aos 18 anos, Bortoleto conquistou o título da F3 neste ano competindo pela Trident.

Na Academia de Pilotos da McLaren, Gabriel trabalhará sob a mentoria do ex-piloto de F1 e vencedor de Le Mans, Emanuele Pirro. O Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren tem o objetivo de apoiar jovens pilotos em seu desenvolvimento, desde o kart até a profissionalização, e já lançou nomes como Lewis Hamilton e Lando Norris na elite do automobilismo.



“Sou grato à McLaren e Emanuele (Pirro) por me darem essa oportunidade. Eu já estive no Centro de Tecnologia da McLaren para um tour e para conhecer a equipe, o que foi uma experiência muito legal. Estou ansioso para continuar a trabalhar no meu desenvolvimento ao lado de uma grande equipe”, declarou Bortoleto.



Com a carreira gerenciada pelo campeão Fernando Alonso desde setembro de 2022, Gabriel foi o primeiro brasileiro a ser campeão da F3, onde venceu as etapas do Bahrein e da Austrália, além de chegar na segunda colocação em outras quatro corridas.