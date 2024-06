Medalhistas olímpicos, Hebert Conceição enfrenta Esquiva Falcão em SP | A TARDE

A tão aguardada luta entre o baiano Hebert Conceição contra o capixaba Esquiva Falcão está confirmada. Para a alegria dos fãs, os medalhistas olímpicos se enfrentam no dia 15 de junho, no Komplexo Tempo, em São Paulo, no evento que marca a despedida do brasileiro Anderson Silva contra Chael Sonnen, em luta nas regras do boxe.

Após conquistar o ouro olímpico em 2020, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Hebert Conceição iniciou bem no boxe profissional. Invicto, ele venceu as cinco lutas disputadas, sendo três por nocaute. Ele é treinado por Luiz Dórea.

Assim como Hebert, Esquiva Falcão, prata nas Olimpíadas de Londres, em 2012, está em momento excelente no boxe profissional. Em 31 lutas, são 30 vitórias por nocaute e apenas uma derrota.

Após muita provocação entre os lutadores nos últimos meses, os dois irão resolver as diferenças no ringue. Hebert Conceição se prepara com Anderson Silva, enquanto Esquiva Falcão tem feito um trabalho especial focado no adversário.

Confira o Card principal do evento:

Anderson Silva x Chael Sonnen (boxe)

Kalyl Silva x Paulo Roberto (boxe)

Hebert Conceição x Esquiva Falcão (boxe

Bia Mesquita x Jojo Ramos (MMA)

Publicações relacionadas