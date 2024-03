Médico explica contusão sofrida por jogador do Jequié; saiba | A TARDE

Durante confronto entre Bahia e Jequié, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano de 2024, um lance preocupou todos que estavam acompanhando a partida. Ainda no primeiro tempo, durante uma dividida com David Duarte, zagueiro do Bahia, o volante do Jipão, Caetano, levou a pior, precisou ser retirado de campo através de uma ambulância e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Assim, em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, Gilson Fonseca, médico da equipe do interior, explicou sobre a lesão do atleta, que, em informações preliminares, foi na cervical. Além disso, o mesmo relembrou sobre a contusão sofrida por Sérgio Baiano no jogo de ida das semifinais.

“Ele teve uma parada respiratória e foi recuperado. Logo em seguida, teve uma convulsão, foi recuperado e levado para fazer uma imagem. Do mesmo jeito que no jogo passado tivemos um jogador com lesão na coluna, hoje tivemos esse caso”, revelou o médico.

Em continuidade, Gilson aproveitou o momento para agradecer ao médico do Bahia, que também participou do atendimento ao atleta do Jequié, e afirmou a importância do ato.

“Eu quero aqui, neste momento, agradecer ao médico do Bahia, meu colega, que também participou do atendimento, muito solícito e o importante é isso. O futebol é para fazer amigos e nós estamos trabalhando para salvar as pessoas”, finalizou Gilson.