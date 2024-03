Medina é eliminado de etapa do mundial de Surf após prancha quebrar | A TARDE

Tricampeão mundial de surf, nos anos de 2014, 2018 e 2021, o brasileiro Gabriel Medina está eliminado da etapa de Peniche, em Portugal, do circuito mundial. A derrota na semifinal aconteceu após disputa com o americano Griffin Colapinto, neste sábado, 16.



Medina começou na frente, com notas 8,04 e 7,83, mas sua prancha quebrou durante a disputa. No intervalo entre o incidente e a volta de Medina para a competição, com outra prancha, Colapinto virou o placar, assumindo dessa forma a liderança da bateria, com uma nota 14,00.

Com a nova prancha, Medina lutou até o final, mas não conseguiu recuperar a dianteira. Colapinto enfrentará o australiano Ethan Ewing na final da etapa de Peniche.