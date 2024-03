Meeting Paralímpico reúne cerca de 200 atletas na capital baiana | A TARDE

Neste sábado, 16, O Meeting Paralímpico Loterias Caixa desembarca em Salvador reunindo cerca de 200 atletas que vão disputar competições de natação, tiro com arco, bocha e atletismo. Sob a organização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o torneio é classificatório para qualquer competição nacional realizada pelo CPB.

Na Bahia, que recebe o Meeting Paralímpico pela primeira vez, as provas ocorrerão na Piscina Olímpica da Bahia, na Av. Bonocô e na Villa da Polícia Militar, no bairro do Bonfim, ambos em Salvador, este último será o local onde acontece a abertura oficial, a partir das 7h30, de sábado.

Participam do Meeting Paralímpico todas as pessoas com deficiência com idade mínima de 10 anos e até 17 anos ou mais (público universitário) e atletas de alto rendimento. Os quase 200 atletas inscritos são dos municípios baianos de Jequié, Porto Seguro, Ituberá, Valença, Taperoá, Ituberá, Vera Cruz, Dias D’Ávila e Salvador.

A competição tem ainda por objetivo desenvolver a prática esportiva para pessoas com deficiência em todas as regiões do país, contribuir para o aprimoramento técnico dos competidores e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite e jovens promessas do paradesporto em todo o Brasil.

Para realização da atividade no estado baiano, o CPB conta com o apoio do Governo da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que disponibilizou o transporte, hospedagem e alimentação para toda a delegação do interior do estado. Além disso, para todos os inscritos, uniformes e equipe de apoio (profissionais especialistas no paradesporto, fisioterapeutas, áudio descritores e monitores).

A temporada do Meeting Paralímpico de 2024 começou em fevereiro com etapas simultâneas em Porto Alegre e Rio Branco. O evento já passou, também, por Florianópolis, Porto Velho, Curitiba e Cuiabá.