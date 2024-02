Meia do Bahia sofre lesão no joelho e não tem previsão de volta; saiba | A TARDE

O meio-campista do Bahia, Rezende, sofreu uma lesão no joelho e não tem previsão de retorno. O atleta de 29 anos foi relacionado para o confronto diante do Bahia de Feira, mas não entrou em campo, após ser diagnosticado pelo departamento médico do clube com um estiramento colateral no joelho, segundo informação do jornalista do Portal A TARDE Marcos Valença.

O diagnóstico foi feito antes do confronto do Esquadrão contra o Tremendão, neste sábado, 27, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Desta forma, o atleta não ficou nem entre os disponíveis no banco de reservas do técnico Rogério Ceni.

Na estreia do elenco titular no Baianão, na última quarta-feira, 24, o meia foi titular e marcou um dos gols da goleada do Esquadrão em cima do Jacobina por 5x0.

Exames mais precisos serão feitos no retorno do atleta a Salvador, ainda neste sábado.