Meia reclama de pênalti marcado para o Vitória: "Tirou nosso ímpeto" | A TARDE

Após ser derrotado por 4x1 pelo Vitória, mesmo depois de abrir o placar no segundo jogo da semifinal do Baianão, o capitão do Barcelona, Ramires, concedeu entrevista à TVE e avaliou a temporada do clube de Ilhéus, além de comentar sobre o lance polêmico do confronto. O camisa 8, relembrou a análise do VAR no confronto de ida, comparou as decisões do árbitro de campo e usou o termo "duvidoso" para definir o lance.

“Eu não sou muito de ficar reclamando de arbitragem, mas hoje eles tiveram um pênalti meio duvidoso, parecido até com o que teve em Ilhéus e não foi marcado após análise do VAR. Hoje aqui eu acho que o Diego nem foi lá ver o lance e já confirmou o pênalti, que gerou o empate e acabou tirando nosso ímpeto. Mas agora é levantar a cabeça. Todos estão de parabéns pela campanha que fizemos”, reclamou o atleta.

Porém, ainda durante o pós-jogo, Ramires alterou o assunto e fez questão de exaltar a temporada do Barcelona, que em quatro anos de fundação já tem duas semifinais no currículo, comparando o orçamento da sua equipe com o das equipes da capital: Bahia e Vitória. Além disso, lembrou sobre as dificuldades que, por ser do interior, o Barça enfrentou durante a temporada.

“Primeiramente é parabenizar o grupo. Eu acho que esse grupo fez muita coisa nos bastidores que só a gente sabe a luta que foi, com todas as dificuldades de uma equipe do interior. Mas nós nos superamos e fizemos uma ótima campanha. Se for analisar, só ficamos atrás de Vitória e Bahia, que possuem orçamentos financeiros maiores do que o nosso. Mas a nossa equipe é de muita qualidade e montada desde o início com esse propósito de jogo”, parabenizou o jogador.