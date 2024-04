Melhor goleiro do Baianão é anunciado por novato do estado | A TARDE

A noite da última segunda-feira, 8, foi de premiação para os melhores jogadores do Campeonato Baiano. Entre eles, o goleiro Thiago Passos, de 38 anos, que terminou a competição na terceira posição com o Barcelona de Ilhéus e foi eleito o melhor da posição.

No embalo da noite de gala, Thiago Passos foi anunciado pelo novato Porto Sport Club, que vai disputar a Série B do Campeonato Baiano. O presidente do clube, André Santos, e o diretor Ehler Pessoa marcaram presença na cerimônia e anunciaram a contratação de peso nas redes sociais.

“É com orgulho que anunciamos a contratação do goleiro eleito o melhor do Baianão 2024, que agora irá defender as cores e a história do nosso amado clube. Rumo à glória, rumo ao sucesso”, publicou o perfil do clube nas redes sociais.

Primeiro clube profissional da cidade de Porto Seguro, o Porto Sport Club foi fundado em 2024 e já está inscrito para a disputa da Série B deste ano. De olho no acesso para a elite do futebol baiano, o clube conta com investimento pesado e além do melhor goleiro do Baianão, terá nomes como Augusto Recife, Kleyton Domingues e Luiz Ricardo.

De acordo com a Federação Bahiana de Futebol (FBF), a Série B do Campeonato Baiano está prevista para começar em junho, com término em agosto. A expectativa da entidade é que a competição tenha pelo menos dez clubes, o que garante o acesso de dois clubes para a elite.