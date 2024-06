Meligeni perde na 1ª rodada e Roland Garros fica sem brasileiros | A TARDE

O tenista Felipe Meligeni, 137º no ranking da ATP, foi derrotado nesta terça-feira, 28, pelo norueguês Casper Ruud, número 7 do mundo, e deixou o Brasil sem representantes nos torneios de simples de Roland Garros.

Ruud fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, em uma hora e 55 minutos, e avançou à segunda rodada. O tenista, finalista do torneio em 2022 e 2023, já venceu nesta temporada o ATP 500 de Barcelona e o ATP 250 de Genebra, ambos disputados no saibro.

Cinco brasileiros entraram no quadro principal de Roland Garros, mas nenhum deles jogará a segunda rodada. Antes de Meligeni, Laura Pigossi foi eliminada no domingo, 26, pela ucraniana Marta Kostyuk por dois sets a um. Na segunda, 27, Bia Haddad (2-1), Thiago Wild (3-1), Thiago Monteiro (3-1) e Gustavo Heide (3-1) também caíram, deixando a competição sem representantes brasileiros.

Entretanto, Luisa Stefani e Rafael Matos buscam vaga na 2ª rodada de duplas mistas, nesta quarta-feira, 29. Já Fernando Romboli, nas duplas masculinas, busca uma vaga com o italiano Fabian Marozsan, na tarde desta terça-feira, além de Ingrid Martins, com Olivia Nicholls, nas duplas femininas, na manhã da quarta-feira, 29.

