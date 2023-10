Membros da Bamor protagonizam briga em estação de metrô; vídeo | A TARDE

Membros da Bamor, organizada do Bahia, protagonizaram uma briga generalizada na Estação Pirajá de metrô, na noite de quarta-feira, 18, após o jogo do tricolor contra o Inter, realizado na Arena Fonte Nova.

Vídeos enviados por passageiros que estavam no local, mostram a apreensão de quem precisava passar pela área externa da estação e, alguns homens do grupo, uniformizados. Veja abaixo:

Brenda Ferreira

O motivo da briga não foi informado, no entanto, nas imagens, os homens aparecem atirando pedras e outros objetos contra outro grupo. Ainda de acordo com testemunhas, houve um barulho parecido com uma explosão e várias pessoas correram tentando se afastar.

A CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, informou que acionou a Polícia Militar em função de uma confusão na área externa da estação, mas não houve impacto na operação.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que foram acionados, mas ao chegarem "nenhuma anormalidade foi constatada pelos PMs, que reforçaram o patrulhamento na região".

Após onze dias sem entrar em campo em uma partida oficial, o Bahia recebeu o Internacional na Arena Fonte Nova pela 27ª rodada do Brasileirão na noite desta quarta-feira, 18. Com gol de Biel, ainda no primeiro tempo, o Tricolor fez 1 a 0, venceu a segunda seguida na Série A e quebrou um tabu de 10 anos sem ganhar do Colorado em Salvador.

Brenda Ferreira