POLÊMICA

Memphis Depay se manifesta após ser acusado de assédio em Salvador

Atacante publicou foto em Salvador com zoom no corpo de mulher sem consentimento e gerou revolta nas redes

Redação

Por Redação

28/10/2025 - 11:28 h | Atualizada em 28/10/2025 - 11:49
A polêmica começou após foto postada em Salvador com zoom no corpo de uma mulher sem autorização
A polêmica começou após foto postada em Salvador com zoom no corpo de uma mulher sem autorização

O atacante do Corinthians, Memphis Depay, de 31 anos, está no centro de uma controvérsia nas redes sociais após uma postagem considerada desrespeitosa e invasiva por internautas.

A polêmica teve início no último sábado, 25, quando o atleta utilizou sua conta secundária no Instagram, destinada a conteúdos mais pessoais e íntimos, para compartilhar uma imagem que gerou intensa repercussão negativa e acusações de assédio.

A postagem em questão, que até o momento desta publicação ainda pode ser vista no perfil do holandês, mostra uma mulher de biquíni em Salvador, na Bahia. Na imagem, Depay deu um zoom explícito nos glúteos da mulher, que aparece de costas e não teve sua identidade revelada.

Na legenda, o jogador escreveu simplesmente "Obrigado, Salvador", dando a entender que o foco estava tanto no cenário da capital baiana quanto no corpo feminino.

A atitude do jogador rapidamente viralizou e desencadeou uma onda de críticas nos comentários. Seguidores questionaram a falta de consentimento para a publicação da foto daquela maneira, classificando a ação como invasiva.

"Meu mano, aqui não é baderna, apaga essa porcaria", escreveu um usuário, refletindo o tom de descontentamento generalizado.

Outros internautas também se manifestaram de forma contundente, pedindo mais respeito e classificando a postura do atleta como "desrespeitosa e sem noção".

Diante da enxurrada de críticas e da grave acusação de assédio, Memphis Depay se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira, 27. Contudo, a resposta do atleta não abordou diretamente a polêmica ou as questões levantadas sobre consentimento e respeito.

Em seu posicionamento, o atacante do Corinthians focou em delimitar o escopo de seu perfil secundário, distanciando-o de sua carreira profissional no futebol.

"Esta página não é para futebol. Leve sua inteligência futebolística para minha página real e converse. Qualquer um que falar [de futebol] será bloqueado. Esta página não é para isso", declarou o jogador.

Veja:

Imagem ilustrativa da imagem Memphis Depay se manifesta após ser acusado de assédio em Salvador
| Foto: Reprodução / Instagram

Apesar do forte debate e das críticas, a imagem da mulher permanece no perfil secundário de Depay no Instagram.

