Meninas da Cagiba abrem Brasileirão de Ginástica em Lauro

O Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Artística está sendo sediado pela segunda vez consecutiva na Bahia, no município de Lauro de Freitas. Nesta quinta-feira, 17, a cerimônia de abertura do evento contou com uma belíssima apresentação das alunas da Casa de Ginástica da Bahia (Cagiba), que fecharam a noite com muita dança, levando o público à loucura.

O projeto é desenvolvido pela Federação Bahiana de Ginástica, com o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Sudesb e Setre em parceria com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. De forma gratuita, o projeto já conta com mais de 400 atletas, dos 6 aos 19 anos, tendo como principal modalidade trabalhada a ginástica rítmica.

Vanda Portugal, professora da categoria intermediária de ginástica rítmica do projeto, conversou com com o Portal MASSA!

“Esse projeto sempre foi um sonho do Estado da Bahia, de ter uma casa que fosse a Casa da Ginástica para abraçar a ginástica rítmica, e ampliar para as demais modalidades. Temos esse projeto há 2 anos, contando com cerca de 400 crianças, e hoje trouxemos metade para fazer uma abertura simbólica”, contou a professora.

Provando que a ginástica pode levar a lugares incríveis. O projeto esse ano dará um passo maior, no qual três atletas competirão pelo Campeonato Regional.

“Já é um pequeno passo para chegarmos ao alto nível. É uma caminhada longa, um processo longo, mas é gratificante. Muitas alunas se emocionaram ao chegarem aqui, pois no ano passado elas vieram apenas assistir, e esse ano irão se apresentar. São esses passos dados por essas crianças que engrandece nosso trabalho”, finalizou a professora.

Emoção foi o que não faltou para as pequenas. Thainá e Bruna, ambas de 6 anos, são alunas da Cagiba e contaram quem é a grande influência dentro da ginástica: “Rebeca Andrade! Só ela e nossos pais”, disseram, sorrindo.

Para as maiores, não foi muito diferente. Mikaelly, de 12 anos, e Isabelly, de 11 anos, não pensaram muito ao responder quem é a maior referência para elas dentro da ginástica. “Rebeca Andrade, sem dúvidas! Ela é maravilhosa, viemos aqui só para vê-la, e também para apresentar”, afirmaram.

As atletas esbanjaram felicidade ao contar como se sentiram em estar participando, mesmo que ainda não como competidoras, de um grande evento da ginástica. “Eu tô surtando, tô emocionada desde a hora que cheguei, é um sonho. É tudo muito lindo aqui, e tô muito feliz de ver minhas referências de perto”, finalizou Isabelly.