Mesmo com boicote, jogadoras se apresentam à seleção da Espanha

Apesar do manifesto com um possível boicote a seleção da Espanha, as jogadoras convocadas pela nova treinadora Montse Tomé se apresentaram em Madri para a disputa da Liga das Nações Feminina. As primeiras a chegar foram as campeãs mundiais Misa Rodríguez, Eva Navarro e Oihane Hernández.

De acordo com publicação do jornal "Sport", as jogadoras foram orientadas por advogados a se apresentarem. Segundo o regulamento esportivo espanhol, os atletas que se recusarem a ser convocados para uma seleção nacional sem uma justificativca plausível correm riscos de punição, que variam de multa de 30 mil euros (equivalente a R$ 158 mil) ou suspensão por cinco anos das convocações.

“Se os jogadores não comparecerem, o Governo vai aplicar a lei para minha desgraça e tristeza. Nunca quereria fazer o que teria de fazer, mas a lei é a lei”, disse o secretário de Estado do Desporto, Víctor Franco.

Vale salientar que, mesmo após a renúncia de Luis Rubiales à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), ocorrida três semanas após o incidente do beijo não consentido na atacante Jenni Hermoso, as atletas consideram que as mudanças na organização foram insuficientes.