"Mesmo machucado, eu não deixo de ser protagonista", diz Neymar | A TARDE

O jogador Neymar Jr foi questionado sobre a falta de protagonismo nos últimos meses por causa da lesão grave no joelho, que sofreu no dia 17 de outubro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A situação aconteceu na derrota de 2 a 0 da Seleção Brasileira para o Uruguai.

"Acho que é mais indiferente, porque mesmo machucado eu não deixo de ser protagonista (risos). Porque meu nome sempre está envolvido em muitas coisas, comparações… e no futebol, também. Mas ficar longe dos gramados é muito ruim, nunca fiquei tanto tempo fora assim", disse o craque à Band Sports.

Neymar também falou sobre os jogadores da seleção brasileira e citou falta de "reverência" dos brasileiros com os atletas.

“Falam muito do Cristiano Ronaldo, mas nós temos o Thiago Silva, em grande nível até hoje. É isso que falta para nós brasileiros. Não só ver a grama do vizinho, ver a nossa. Temos os ídolos que fazem grandes feitos e não são reverenciados", completou.

