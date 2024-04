Messi ainda é dúvida para quartas de final da Copa da Concacaf | A TARDE

O técnico do Inter Miami, Gerardo Martino, manteve a dúvida nesta terça-feira (2) sobre a presença de Lionel Messi no confronto contra o mexicano Monterrey pelo jogo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.

O astro argentino participou com o grupo do treino desta terça e Martino não descartou que ele esteja pronto para enfrentar os 'Rayados' na quarta-feira, diante de sua torcida, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida.

"Amanhã (quarta-feira) vamos definir, hoje não sei. Ainda faltam 24 horas", se limitou a dizer Martino na coletiva de imprensa anterior ao duelo.

"Temos que pensar que estamos apenas no início de abril e está apenas começando, não podemos colocar em risco a condição dos nossos jogadores", disse 'Tata'.

Messi, de 36 anos, está afastado desde 13 de março devido a uma lesão na coxa que o deixou fora das três rodadas seguintes da Liga Norte-Americana (MLS) e de dois amistosos da seleção argentina.

Nas últimas semanas, o atacante realizou trabalhos específicos de recuperação com o objetivo de estar pronto para as quartas de final da Copa dos Campeões, torneio que oferece ao vencedor uma vaga na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025.