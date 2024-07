Messi lamenta ausência de Neymar na Copa América 2024

Messi também fez questão de exaltar a atual campeã do mundo - Foto: PETER PARKS

O craque Lionel Messi analisou a Copa América 2024 e colocou a Argentina e o Brasil entre as favoritas para o título continental. Em entrevista à TyC Sports, o jogador lamentou a ausência de Neymar, mas elogiou o elenco da seleção brasileira convocado por Dorival Júnior.



"É uma pena (a Seleção sem Neymar), mas eles têm um milhão de jogadores", disse Messi.

Segundo Messi, mesmo sem Neymar, o Brasil chega como um dos candidatos ao título ao lado da Argentina por ter time forte e competitivo.

"O Brasil sempre tem muitos jogadores porque são sempre diferentes. Tem um time muito forte e muito competitivo. O Brasil é como a Argentina: é candidato e quer ganhar a Copa América", analisou.

Apesar de colocar o Brasil como um candidato a levantar a Copa América 2024, Messi fez questão de exaltar a atual campeã do mundo. O jogador de 36 anos ressaltou o título da Copa do Mundo 2022, mas falou que esse status não pode servir para o time não se dedicar durante o torneio sul-americano.

"Hoje podemos dizer que somos os melhores porque somos campeões mundiais. Mas isso não nos faz acreditar que vamos vencer esta Copa América caminhando", ponderou.

Com transmissão do sportv e Tempo Real no ge, a Argentina de Messi faz o jogo de abertura da Copa América. A estreia da campeã mundial será nesta sexta-feira, às 21h, contra o Canadá pela 1ª rodada do Grupo A, que tem ainda Chile e Peru.