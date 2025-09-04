Menu
ESPORTES
BRILHOU!

Messi marca duas vezes e se despede da Argentina em casa; assista

Craque venceu a Venezuela no seu último jogo oficial com a seleção argentina

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

04/09/2025 - 22:38 h
Lionel Messi em campo pela Argentina
Lionel Messi em campo pela Argentina

No último jogo oficial de Messi com a sua seleção jogando em casa, brilhou a estrela do veterano. Nesta quinta-feira, 4, o atacante marcou dois gols e liderou a vitória por 3 a 0 da Argentina sobre a Venezuela nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Lautaro Martínez também chegou a balançar as redes no Estádio Monumental.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina apenas consolidou sua liderança e manteve a distância de dez pontos em relação ao segundo colocado — posição que atualmente percente ao Brasil.

Assista os dois gols de Lionel Messi:

A Argentina volta a campo na próxima terça-feira, 9, às 20h, para encarar o Equador, no Estádio Monumental de Guayaquil. O confronto é válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Jogadores da Argentina comemorando gol marcado por Messi
Jogadores da Argentina comemorando gol marcado por Messi | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vale mencionar que o restante da preparação da seleção para a Copa do Mundo de 2026 será concluída com jogos amistosos.

Tags:

Argentina Eliminatórias da Copa Do Mundo Lionel Messi

x