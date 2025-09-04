BRILHOU!
Messi marca duas vezes e se despede da Argentina em casa; assista
Craque venceu a Venezuela no seu último jogo oficial com a seleção argentina
Por Lucas Vilas Boas
No último jogo oficial de Messi com a sua seleção jogando em casa, brilhou a estrela do veterano. Nesta quinta-feira, 4, o atacante marcou dois gols e liderou a vitória por 3 a 0 da Argentina sobre a Venezuela nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Lautaro Martínez também chegou a balançar as redes no Estádio Monumental.
Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina apenas consolidou sua liderança e manteve a distância de dez pontos em relação ao segundo colocado — posição que atualmente percente ao Brasil.
Assista os dois gols de Lionel Messi:
Uma frieza assustadora, característica.
Ele é genial.
A Argentina volta a campo na próxima terça-feira, 9, às 20h, para encarar o Equador, no Estádio Monumental de Guayaquil. O confronto é válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.
Vale mencionar que o restante da preparação da seleção para a Copa do Mundo de 2026 será concluída com jogos amistosos.
