Messi viraliza após postar foto em voo de classe econômica

Com um contrato milionário e desfilando seu talento nos Estados Unidos, Lionel Messi mostrou que às vezes até um 'ET' também é gente como a gente. O craque argentino viralizou nas últimas horas ao postar uma foto na classe econômica de um voo fretado do Inter Miami.

O time retornava após vencer o Dallas, em mais uma atuação decisiva do argentino, após disputa de pênaltis pelas oitavas de final da Copa das Ligas, no último domingo, 6.

Diante do barulho na web, o ex-jogador da seleção dos Estados Unidos, Taylor Twellman, comentou sobre a foto. Em uma postagem, ele explicou que não há primeira classe nos voos fretados dos times da MLS.

O começo de Messi no Inter Miami teve impacto imediato na equipe. Em quatro jogos, ele marcou sete gols e deu uma assistência. O time está nas quartas de final da Copa das Ligas e vai enfrentar o Charlotte FC na próxima sexta-feira,11

Messi viaja en clase económica, como yo. 🐐 pic.twitter.com/Eab3khnZ1q — Ivan Kasanzew🎬 (@IvanKasanzew) August 8, 2023

Lionel Messi voando na classe econômica está passando na sua tela.



📸 Reprodução pic.twitter.com/kOxkqIKg3v — Mundo da Bola (@mundodabola) August 8, 2023

E o Messi que viralizou tirando foto na classe econômica do voo do Inter Miami. Motivo: os voos fretados da MLS não possuem assentos de primeira classe ou de classe executiva.



O MESSI É GENTE COMO A GENTE, FAMÍLIA! pic.twitter.com/evhglCbdWF — Curiosidades da Bola - PIETRO👶 (@curiosidadesdb) August 8, 2023

E o Inter Miami que mandou o Messi de econômica



Gente como a gente👏👏👏 pic.twitter.com/BB2x7WPLAL — Camisa 21 (@camisa21) August 8, 2023