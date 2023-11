Messi x Gabigol? Flamengo planeja amistoso contra Inter Miami | A TARDE

A temporada de 2023 do futebol brasileiro está na sua reta final, por isso, alguns clubes já iniciaram o seu planejamento para o ano seguinte. O Flamengo, atual quinto colocado da Série A, está organizando amistosos de pré-temporada, na Florida, Estados Unidos, com o Inter Miami de Lionel Messi.

A programação do clube carioca planeja, em média, 10 dias em solo norte-americano. A ideia é que assim que os jogadores voltem das férias de fim de ano, treinem por pouco mais de uma semana e depois embarquem rumo à Flórida. A viagem tem previsão para o meio de janeiro, com retorno para os últimos dias do mesmo mês.

O clube rubro-negro também pensa na possibilidade de amistosos com outros clubes da América, até então, os principais nomes são: River Plate, da Argentina, Atlético Nacional, da Colômbia, e a seleção mexicana de futebol.

Em julho deste ano, quando o Inter Miami estava se preparando para o início da temporada, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim fez uma viagem ao país, onde estava acompanhado do vice-presidente para reuniões com representantes do Inter Miami, visando estreitar o relacionamento entre as equipes. O presidente do clube norte-americano, David Beckham também estava presente.