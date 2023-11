Miguel Hidalgo se recupera de erros e conquista ouro no triatlo | A TARDE

Miguel Hidalgo conquistou a medalha de ouro no triatlo dos jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Ele desbancou o americano Matthew Mac Elrov e o mexicano Crisanto Valencia, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente. Mesmo após cometer alguns erros, o brasileiro assumiu a liderança na reta final e venceu a competição. Já no feminino, as brasileiras Vitoria Lopes e Djenyfer Arnold ficaram em oitavo e nono lugar.

"Eu queria tanto esse ouro, a prata pra mim seria uma decepção. Eu vim só com um pensamento, que era ganhar a prova. Apesar de todos os erros que eu cometi, eu esquecia tudo, o próximo segundo é o que importa. Eu errei na bike, eu errei na natação, mas eu busquei cada erro que eu tive como se nada tivesse acontecido, e eu acho que eu mereci ganhar. Apesar de todas as dificuldades antes e durante a prova, eu dei tudo pelo ouro e consegui trazer essa medalha para o Brasil. Eu estou muito feliz com isso", celebrou o triatleta.

A vitória chegou com emoção. Miguel terminou a fase da natação em 11º lugar e não conseguiu fazer uma boa transição para o ciclismo, perdendo algumas posições. Na bicicleta, o brasileiro se recuperou e terminou a última volta em quarto. Na corrida, ele se recuperou dos erros e tirou a diferença que faltava para garantir a medalha de ouro. Na última volta, Miguel acelerou após o tropeço do mexicano e assumiu a liderança.

"Foi a prova mais importante da minha vida até agora, pela dimensão que a prova tem. Eu senti muita pressão por largar como número um. Eu me senti na obrigação de ganhar pela primeira vez na minha carreira, então foi uma sensação um pouco diferente, não dormi duas noites direito. Eu cometi muitos erros por estar tenso demais. Há dois dias eu comecei a sentir dor de garganta, meu corpo não está 100%", comentou.

Em outubro, Hidalgo venceu a Copa do Mundo de Triatlo, que aconteceu em Brasília.