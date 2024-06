Mike Tyson e Jake Paul tem luta adiada; saiba o motivo | A TARDE

Para a frustração dos fãs mais ansiosos, a luta entre Mike Tyson e Jake Paul foi adiada. A informação foi confirmada pela 'Most Valuable Promotions', promotora oficial do evento, nesta sexta-feira, 31. O combate foi suspenso por uma recomendação médica.

Tyson se sentiu mal e passou por um atendimento no aeroporto, quando viajava de Miami para Los Angeles. O ex-campeão mundial da categoria peso-pesados sentiu náuseas e tontura, proveniente de um surto de úlcera. Ele foi orientado a parar as atividades de preparação nas próximas semanas para preservar a saúde e se recuperar.

Mike Tyson, de 57 anos, agradeceu a preocupação e a compreensão dos fãs com a suspensão do evento. A nova data da luta será divulgada pela MVP em um evento marcado para o dia 7 de junho.

"Quero agradecer meus fãs ao redor do mundo pelo apoio e compreensão nesse momento. Infelizmente, devido ao meu surto de úlcera, fui aconselhado pelo médico a aliviar nos treinos por algumas semanas, para descansar e me recuperar. Meu corpo está em melhor forma geral do que já esteve desde os anos 90 e voltarei para minha rotina completa de treinos em breve", disse Tyson em comunicado enviado a imprensa

"Jake Paul, isso pode ter feito você ganhar um tempo, mas no final das contas você ainda será nocauteado e retirado do boxe para sempre. Agradeço à paciência de todos e mal posso esperar para entregar uma performance inesquecível ainda este ano", completou.

A luta seguirá no estádio 'AT&T', que pertence ao 'Dallas Cowboys', no Texas, e terá transmissão ao vivo e de forma exclusiva pela produtora de streaming "Netflix".

