Milan monitora lateral-esquerdo do Palmeiras formado no Jacuipense | A TARDE

Com o fortalecimento de sua divisão de base, o Palmeiras se tornou uma vitrine devido aos talentos formados no clube paulista. Um deles é o lateral-esquerdo Vanderlan, que está sendo observado pelo Milan, da Itália. A informação foi inicialmente divulgada pelo site Uol Esporte.

De acordo com apuração do jornalista André Hernan, as conversas estão em estágio inicial e não há uma proposta oficial por parte da equipe italiana. Segundo o comunicador, a provável venda de Vanderlan se dá devido a chegada de Caio Paulista, que defendeu o São Paulo em 2023 que está em processo final de negociação.

Vanderlan tem 21 anos e chegou ao Palmeiras em 2017, para integrar o time Sub-15 do Alviverde. Baiano de Brumado, o defensor deu seus primeiros passos no futebol nas divisões de base do Jacuipense, que após ser observado, se transferiu para o verdão.

Na base Alviverde, Vanderlan conquistou a inédita Copa São Paulo de 2022. Antes, ganhou o Mundial de Clubes de 2018, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil de 2019, no time Sub-17, além de três estaduais no time Sub-20 (2019, 2020 e 2021). Lateral-esquerdo de origem, o atleta se mostrou versátil, ao atuar como ponta e até de zagueiro.

Vanderlan se profissionalizou em 2020. No time de cima, ele já atuou em 64 oportunidades, com um gol marcado e 11 assistências distribuídas.