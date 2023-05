Milan vence Juventus e garante vaga na Liga dos Campeões

O Milan venceu a Juventus por 1 a 0 neste domingo, em Turim, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, e garantiu vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.

O gol marcado pelo atacante francês Olivier Giroud (40') deixou os 'rossoneri' com seis pontos de vantagem sobre a Atalanta (5ª), que no sábado foi derrotada pela Inter de Milão (3ª).

Embora não tenha lutado pelo título, o Milan consegue alcançar seu objetivo na temporada, que é voltar à principal competição europeia de clubes.

Por sua vez, a Juventus (7ª), que foi punida com a perda de dez pontos por fraudes contábeis, sofre sua segunda derrota consecutiva, o que deixa a equipe sem chances de classificação para a Champions.

Por outro lado, a 'Velha Senhora' tem garantida no mínimo uma vaga na Liga Conferência e, na última rodada, pode conseguir se classificar para a Liga Europa, a segunda maior competição do continente.

Nos demais jogos deste domingo, o Lecce (16º) garantiu a permanência na Serie A ao derrotar o Monza por 1 a 0, graças a um gol de pênalti do jovem Lorenzo Colombo.

Ainda correndo risco de rebaixamento, o Hellas Verona (18º) empatou em casa com o Empoli em 1 a 1, alcançando os mesmos 31 pontos do Spezia (17º).

Na última rodada, no próximo fim de semana, o Verona visita o Milan e o Spezia encara a Roma no Estádio Olímpico.

Por sua vez, a Lazio venceu a já rebaixada Cremonese por 3 a 2 e retomou a vice-liderança da Inter, enquanto o campeão Napoli empatou fora de casa com o Bologna em 2 a 2 , com dois gols do atacante nigeriano Victor Osimhen.