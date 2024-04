Milton Leite deixa a Globo após quase duas décadas; saiba motivo | A TARDE

O narrador Milton Leite se despedirá da Globo após 19 anos de colaboração, conforme anúncio oficial divulgado nesta quinta-feira, 4. Sua saída das transmissões esportivas da emissora ocorrerá após a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que estão marcados para acontecer de julho a agosto deste ano. Recentemente, Paulo Andrade foi contratado para assumir o posto deixado pelo veterano.



“Presença marcante nos grandes momentos do esporte brasileiro, com 34 anos dedicados ao jornalismo esportivo, o narrador Milton Leite procurou a Globo para falar de seu desejo em diminuir seus compromissos profissionais e se dedicar mais à família”, diz o texto enviado à imprensa.

“Pela Globo, fez sua primeira cobertura de Copa do Mundo na Alemanha, em 2006 – no total, foram cinco, mesmo número terá de participações olímpicas, contando a de Paris. No ano seguinte, esteve presente também na edição carioca dos Jogos Pan-Americanos”, frisa a nota.

“Desde o ano passado eu venho conversando com a minha esposa de que talvez fosse o momento de diminuir um pouco o ritmo. O primeiro movimento que fizemos foi de voltar a morar em Jundiaí, depois de 30 anos em São Paulo, para ficar mais perto da nossa família. Procurei a direção do Esporte da Globo no início do ano e disse que queria construir esta saída de forma conjunta, pela linda relação que criamos nestes quase 20 anos juntos. Nessa conversa, decidimos que o momento ideal seria nos Jogos Olímpicos, um evento multimodalidade, que eu adoro fazer, e que daria também esse tempo para a empresa se preparar. Este processo está sendo conduzido de uma forma especial, feito com muito carinho, respeito e delicadeza comigo", declarou Milton Leite.