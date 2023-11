"Minha melhor temporada", diz Acevedo sobre desempenho | A TARDE

Volante do Bahia, Acevedo foi o titular no triunfo diante do Fortaleza por 2x0 no último sábado, pela 28° rodada da Série A. Ao substituir Rezende, Acevedo chegou na sua 45° partida na temporada, dentre elas, 35 foram jogando os minutos iniciais, maior marca da sua carreira. Dessa forma, à frente dos holofotes pelo bom momento, o uruguaio de 24 anos concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 24.

Acevedo iniciou respondendo sobre a sua experiência em Salvador, uma cidade muito diferente de Montevidéo, onde nasceu. Apesar das mudanças, o camisa 26 afirmou estar contente.

“Está sendo uma experiência muito linda, eu a minha esposa gostamos muito, ela não gosta tanto do calor, mas acabou se acostumando. Estamos muito contentes aqui." disse o jogador

Na sequência, em clima de permanecer na cidade, Acevedo comentou sobre uma possível renovação e deixou claro a sua vontade de seguir no clube tricolor em 2024.

“Sim, a verdade é que eu estou muito muito feliz de estar aqui, é um clube muito lindo e eu tenho vontade de continuar por aqui” Disse o camisa 26

Na partida contra o Fortaleza, o uruguaio exerceu a função de primeiro volante e acabou sendo eleito um dos melhores do confronto, que colocou o Bahia na 13° posição. O volante afirmou que apesar de também atuar como segundo volante, ser o primeiro o deixa mais "confortável".

"Eu gosto muito de jogar como primeiro volante, apesar de atuar como segundo também, mas como primeiro é onde me sinto mais confortável e é a função que eu mais gosto." Disse o atleta

Para o confronto diante do Cruzeiro na próxima quarta-feira, 25, Rezente, titular na posição, estará de volta, gerando perigo a vaga do Uruguaio. Apesar do risco de iniciar no banco, Acevedo afirmou que todos os volantes do clube estão em boa forma.

"Bom, treinamos todos os dias para jogarmos, para estarmos prontos para o técnico. Todos os volantes (do Bahia) estão entrando em boa forma, são jogadores de muita qualidade. Agora é esperar que o técnico decida e seguir treinando." comentou o jogador

O cruzeiro, adversário da equipe tricolor na 29°rodada do Brasileirão, está atualmente na 14° colocação com 34 pontos, os mesmos do Bahia, tonando o confronto uma partida de "6 pontos". Apesar do nervosismo que o jogo poderia gerar, o uruguaio afirmou que o elenco está confiante.

“Bom, é um pensamento positivo. Tentar somar mais um triunfo, que já seriam quatro consecutivos, algo muito importante. Desta forma, é seguir focados e trabalhando.” afirmou Acevedo

O atleta já atingiu a marca de 45 jogos na temporada, a melhor marca da sua carreira. Perguntado sobre ver o atual momento como o auge da sua vida profissional, o volante garantiu que sim.

“Sim, seguramente está sendo a minha melhor temporada. É um campeonato muito competitivo e somar muitos minutos é muito importante. Acredito que eu estou bem e agora é seguir trabalhando para jogar essas últimas partidas” garantiu o camisa 26

O Bahia, que já quebrou alguns tabus ao decorrer do ano, irá para Minas Gerais em busca de mais uma grande marca a ser atingida, vencer o clube mineiro após quase 10 anos, podendo chegar também a outro marco histórico, vencer quatro partidas seguidas na Era dos pontos corridos no brasileiro.

“A equipe está muito confiante, estamos trabalhando juntos, alegres, treinando bem, dessa forma vamos chegar lá com toda vontade de ganhar” Afirmou Acevedo