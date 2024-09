Ministério do Esporte promove concurso audiovisual com premiação

Concurso Minuto para o Esporte busca aproximar o Ministério do Esporte com a população - Foto: Divulgação / Mesp

Por intermédio do Diário Oficial da União (DOU) da última segunda-feira (9), o Ministério do Esporte (Mesp) divulgou a 1ª edição do Concurso Minuto para o Esporte (CME), que será direcionado somente a pessoas físicas. Os participantes concorrem a premiações que vão de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

Materiais de todos os gêneros (ficção, clipe, publicidade, animação, biografia, documentário) serão aceitos na disputa, tendo um minuto de duração, com tolerância de 10 segundos para mais ou para menos. Os vídeos devem ser publicados em plataformas gratuitas, como YouTube ou Vimeo.

Serão três categorias em disputa: "Como o esporte mudou a minha vida", "O impacto do futebol feminino no Brasil" e "Jogo limpo". Os participantes poderão inscrever até três vídeos, sendo um em cada categoria.

De acordo com o Mesp, as categorias buscam ter um "potencial de suscitar a sensibilização, conscientização e reflexão na sociedade sobre os temas envolvidos".

Vale salientar que os três melhores colocados das três categorias terão como premiação os valores de R$ 15.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente. Além disso, os ganhadores receberão do órgão um certificado pela participação.

"Espera-se que os participantes possam se auto-identificar com os temas ou identificar situações em seus ambientes e assim trazer exemplos, por meio dos vídeos, que possam servir de motivação para mudanças para a sociedade de forma geral", declarou o o Ministério do Esporte.

As inscrições para o 1º Concurso Minuto para o Esporte serão abertas no dia 28 de outubro e vão até 8 de novembro. O resultado final será publicado dia 6 de dezembro no site e redes sociais do Mesp.

Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail [email protected] ou pelo Disque Esporte (0800 942 9100). Clique aqui e acompenhe o edital completo do CME.