Arena Fonte Nova sedia Fórum de Formação Esportiva; veja como participar

Palestra de Emanuel Rego durante Fórum Estadual de Formação Esportiva em Fortaleza - Foto: Divulgação | CBC

O Fórum Estadual de Formação Esportiva será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, no próximo dia 19 de setembro. Promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), o evento tem o Esporte Clube Bahia - Associação como anfitrião.

Medalhistas olímpicos estão confirmados: Lars Grael, Emanuel Rego e André Heller darão palestras aos participantes, que podem se inscrever até esta sexta-feira, 13, clicando neste formulário.

Nesta terça-feira, 10, uma coletiva de imprensa foi realizada para contar detalhes do fórum, que terá como tema: O CBC e a universalização do Programa de Formação de Atletas Olímpicos com o apoio dos municípios e estados. Seu objetivo é propagar informações sobre o Programa de Formação de Atletas e, assim, evidenciar a importância do CBC e da Rede Nacional de Clubes Formadores para esse processo.

“Muito importante porque nós vamos colocar de forma muito clara e objetiva os caminhos a serem percorridos para que instituições possam ter acesso aos recursos oriundos da loteria esportiva para o fomento do esporte olímpico brasileiro”, afirmou Marcelo Sacramento, diretor da CBC Nordeste.

“O governo tem apoiado esse trabalho que está sendo feito pela Confederação Brasileira com o nosso sindicato da Bahia e com o nosso filiado, o Esporte Clube Bahia, que é um time de massa, um time que tem uma torcida extraordinária, que caminha na direção do fortalecimento do esporte olímpico e da criação de uma estrutura olímpica que vai ser referência no Nordeste e consequentemente no Brasil”, complementou.

Coletiva de imprensa nesta terça-feira, 10 | Foto: Marcos Nascimento | Bahia

Emerson Ferretti, presidente do Bahia, se mostrou animado com a organização que a associação tomou e com as parcerias que o clube fechou com diferentes esferas do poder público.

“O Bahia era um clube que só tinha futebol e todo patrimônio que envolvia o clube era pertencente ao futebol. Então, o valor que foi acordado no negócio, foi uma garantia para que a associação pudesse iniciar os seus próprios movimentos. Mas é um valor que não permite grandes investimentos do jeito que a gente pensa para o Bahia, que é criar modalidades esportivas que antes não existiam no Bahia”, disse Ferretti.

“Primeiro nós tivemos que entender como funciona o clube associativo, a organização do clube, entender o tamanho e a relação com a SAF, para que a gente pudesse desenvolver as modalidades. A partir de agora nós temos um clube mais organizado e com condições de desenvolver. Só que é um desafio muito grande, pois os recursos precisam ser captados e vir de novas fontes de receita para que possamos desenvolver as modalidades que a torcida espera e que o clube quer desenvolver”, concluiu o dirigente.

Além do Bahia, contribuem conjuntamente para a organização do evento a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do estado (Setre) e o Sindicato de Clubes estadual (Sindiclube-BA). Neste ano, o fórum já passou por cidades como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE).