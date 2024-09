Brasil venceu 66.6% dos jogos contra o Paraguai nas Eliminatórias

Titulares do Brasil contra o Equador - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira de futebol volta a campo nesta terça-feira, 10, pela 8ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O confronto será diante do Paraguai, adversário em que a amarelinha tem um retrospecto positivo, com 12 vitórias em 18 jogos. O apito inicial será às 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção.

Com um aproveitamento de 66.6% em vitórias, o Brasil olha com bons olhos para o último encontro entre as seleções. No Mineirão, a equipe derrotou os paraguaios por 4x0, com gols de Raphinha, Philippe Coutinho, Antony e Rodrygo, no dia 1º de Fevereiro de 2022.

Além da sequência de bons resultados, o Brasil não perde para o Paraguai há 16 anos, desde o dia 15 de junho de 2008, quando viu o marcador encerrar em 2x0 para os adversários. A partida foi válida pelas Eliminatórias para a Copa de 2010.

Veja o histórico de Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias: