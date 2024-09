Após Depay, Corinthians contrata novo meio-campista de seleção

- Foto: Divulgação/Al-Hilal

O novo reforço do Corinthians, André Carrillo, chegou a São Paulo na manhã desta segunda-feira (09). No momento, os detalhes finais da transferência estão sendo ajustados, e o clube paulista deve anunciar oficialmente o jogador em breve.

Ainda no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Carrillo comentou que está em boa forma física, mas precisará de alguns dias para se ajustar ao fuso horário local. A expectativa é que o atleta esteja disponível para a comissão técnica no confronto contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, marcado para 17 de setembro.

“Fisicamente estou bem. Venho treinando. Preciso de alguns dias para me ajustar ao fuso horário, mas estou em ótima condição”, afirmou o peruano André Carrillo.

Como o nono reforço do Corinthians nesta janela de transferências, Carrillo terá a oportunidade de reencontrar Ramón e Emiliano Díaz. A dupla, que o treinou no Al-Hilal, da Arábia Saudita, desempenhou um papel importante na conclusão de sua transferência para o clube paulista.

“Conversei com o Ramón Díaz. Trabalhamos juntos na Arábia, e ele é um treinador que me conhece bem. Também falei com o Emiliano. Eles fazem parte da comissão técnica aqui”, acrescentou o jogador.

André Carrillo, agora oficialmente livre no mercado, chega ao Corinthians sem custos para o clube. O jogador assinou um contrato válido até julho de 2025, com a possibilidade de prorrogação automática, dependendo do cumprimento de metas estabelecidas no acordo.

Carrillo iniciou sua carreira profissional em 2009, após se formar nas categorias de base do Alianza Lima, do Peru. Desde então, passou por importantes clubes como Sporting e Benfica, de Portugal, e Watford, da Inglaterra, antes de se transferir para a Arábia Saudita.