Ajuda o Vitória? São Paulo pede anulação de derrota para o Fluminense

O São Paulo entrou com um recurso no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) exigindo a anulação do confronto diante do Fluminense, que ocorreu no dia 1º de setembro, pela 25ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Tricolor carioca venceu com um gol irregular, após toque de mão na jogada, segundo a equipe paulista.

Além da anulação do resultado, que ocasionaria em um novo jogo, o São Paulo também solicita o afastamento de Paulo César Zanovelli, árbitro do duelo. Em nota, o 'Soberano' demonstra interesse na remarcação da partida, que seja feita nos mesmos moldes do encontro original, exceto pela equipe de arbitragem.

Confira nota do São Paulo na íntegra:



O São Paulo peticiona a presente medida inominada em uma defesa do campeonato e da lisura das competições, pois erros como esses tem que ser públicos de forma imediata, não podendo serem objetos de acobertamento por parte da Comissão de Arbitragem - afirmou trecho da Medida Inominada.

Diante de todas as informações, o São Paulo solicita:

a - Que seja determinada liminarmente a não homologação do resultado da partida disputada entre as equipes do Fluminense FC x São Paulo FC, válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Profissional 2024 pela ocorrência de erro de direito na forma da fundamentação supra.

b - Anular/ Impugnar o resultado da partida realizada entre Fluminense FC x São Paulo FC, válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Profissional 2024 pela ocorrência de erro de direito na forma da fundamentação supra.

c - Seja determinada a remarcação da partida nos mesmos moldes da partida original, com exceção da equipe de arbitragem.

d - Seja determinado o afastamento definitivo do árbitro PAULO CESAR ZANOVELLI DA SILVA (FIFA / MG) de futuras partidas que envolvam o São Paulo Futebol Clube., sendo o referido pedido autônomo com análise independente da suspensão da partida, ainda que feito na mesma peça.

Além disso, o clube pede ainda em sede de produção de provas:

i Que seja determinada a obrigação da Confederação Brasileira de Futebol do envio dos áudios e vídeos da comunicação e da utilização do sistema de arbitro de vídeo na supracitada partida.

ii Que sejam intimados os senhores PAULO CESAR ZANOVELLI DA SILVA (FIFA / MG), GUILHERME DIAS CAMILO (FIFA / MG) e IGOR JUNIO BENEVENUTO DE OLIVEIRA (VAR-FIFA / MG) para prestar depoimento e dar seus esclarecimentos acerca dos protocolos a serem seguidos em casos desta natureza.

O São Paulo encerra pedindo a intimação da CBF, do Fluminense e da Procuradoria para que se manifestem sobre a Medida Inominada."

Fluminense x São Paulo - 25ª rodada

O lance em questão ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo, em uma dividida entre Calleri, do São Paulo, e Thiago Silva, do Fluminense. Na ocasião, o árbitro viu uma falta do argentino no brasileiro, mas seguiu a lei da vantagem. Na sequência, a bola bate na mão do zagueiro, jogada que originou o gol.

Apesar de pouco comum no futebol, uma partida pode, sim, ser anulada. Segundo o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a pena pode ocorrer caso uma regra do futebol não seja cumprida pelo árbitro, assim como aponta o São Paulo.

Caso o STJD acate o pedido da equipe paulista, o resultado pode beneficiar o Vitória, que diminui a distância para o Fluminense. Atualmente, o Leão está com 22 pontos, cinco a menos do tricolor, com 27, podendo ficar com 24.

Em caso de triunfo do São Paulo em um possível novo jogo, o Flu estaciona na casa dos 24 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Vitória no duelo da 31ª rodada, quando ocorre o confronto direto entre as equipes.