Presidente do Vitória critica Corinthians por contratar Depay: "Irresponsabilidade"

Depay foi anunciado pelo Corinthians nesta segunda-feira - Foto: Divulgação Corinthians

O presidente do Vitória, Fábio Mota, fez duras críticas ao Corinthians após o anúncio da contratação do atacante Memphis Depay, ex-Barcelona e Atlético de Madrid. A reclamação do gestor rubro-negro se dá por conta das dívidas acumuladas pelo time paulista, uma das maiores do Brasil. Em contrapartida, o jogador holandês deve ter o maior salário do futebol brasileiro.

"Irresponsabilidade que eu não tenho coragem de fazer. Quando cheguei aqui peguei o clube só com dívida, devendo R$ 400 milhões. Agora depois de sanear o clube, ter todas certidões, parcelas dívidas eu não tenho essa coragem. Acho isso um absurdo, esses gestores têm que ser responsabilizados. O cara vem, gasta, larga a bomba aí para o próximo presidente. O Corinthians deve R$ 2 bilhões, vai fazer mais uma série de dívidas", disse Fábio Mota em entrevista ao Portal A TARDE.

"O Fair Play financeiro diz que você pode gastar de acordo com sua arrecadação. São irresponsabilidades de acordo com conveniência e vontade de cada um", completou o presidente do Vitória durante entrega da duplicação da Via Barradão.

Fábio Mota em evento de duplicação da Via Barradão | Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

De acordo com o último balanço publicado pelo Corinthians, a sua dívida bruta é de R$ 2,1 bilhão, sendo R$ 1,39 bilhão do clube e R$ 717,8 milhões do estádio (financiamento com a Caixa).

Leia Mais:

>> Com Matheusinho e Ryller, Vitória inicia semana focado no Atlético-GO

>> Copa do Nordeste mantém fase preliminar; veja prováveis confrontos

Em contrapartida, tem feito contratações sem pagar aos clubes anteriores dos seus jogadores. Somente neste ano, Flamengo e Cuiabá cobram pagamento pelas negociações de Matheuzinho e Raniele, respectivamente. Hoje no Vitória, o atacante Gustavo Mosquito rescindiu seu contrato com o Timão na Justiça por não pagamento de salário.

Segundo o colunista do UOL Esporte Samir Carvalho, Depay terá um salário fixo de R$ 3 milhões mensais no Corinthians, além de ganhos por objetivos batidos e participações em ações de marketing que podem lhe assegurar mais R$ 1 milhão fixo por mês. Esse seria o maior salário do Brasil.

Corinthians e Vitória estão juntos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 17º colocado, com 25 pontos. Já o Leão, aparece em seguida, no 18º lugar, com 22 pontos.