Com Matheusinho e Ryller, Vitória inicia semana focado no Atlético-GO

O Vitória deu início a segunda semana de preparação para o confronto direto diante do Atlético-GO, marcado para o próximo sábado, 14, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O grupo participou de atividades de ordem técnica na Toca do Leão.

Após a apresentação na tarde desta segunda-feira, 9, os jogadores foram submetidos a exames de CK, termografia e PCR. Já no campo Bebeto Gama do CT Manoel Pontes Tanajura, o aquecimento contou com trabalhos de posse de bola e piques, em grupos com cinco atletas.

Na sequência, o treinador Thiago Carpini comandou o trabalho técnico em campo reduzido, que tinha como objetivo aprimorar finalizações. Outra parte do grupo aperfeiçoou cruzamentos com complementos a gol.

As novidades na atividade foram as inclusões do meia Matheusinho e do volante Ricardo Ryller, que foram os curingas na atividade e trabalharam normalmente.

Recuperado de lesão na posterior da coxa direita, o volante Caio Vinícius deu voltas ao redor dos campos do CT. Acometido de pubalgia, o lateral-esquerdo Patric Calmon seguiu as recomendações médicas, onde fez tratamento conservador com repouso.

O plantel rubro-negro retorna a labuta na tarde desta terça-feira, 10. Amargando a zona da degola, o Vitória ocupa a 18ª colocação, com 22 pontos somados e vindo de uma sequência de quatro partidas sem vencer.