Com a ordem de serviço assinada há 9 meses atrás, a duplicação da Rua Artêmio Valente será entregue nesta terça-feira, 10, às 8h30. O conselho gestor Esporte Clube Vitória convidou os conselheiros, sócios, torcedores e imprensa para a entrega do trecho da Praça Júlio Rêgo até a via Mário Sérgio (via Barradão). O governador Jerônimo Rodrigues estará presente no evento.

A execução dos serviços em torno do 1,2 quilômetros foi orçada em R$ 11,8 milhões. A intervenção, que será realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), e visa melhorar o fluxo de veículos na região, garantindo mais qualidade de vida aos moradores dos bairros de Canabrava, Trobogy, Pau da Lima e toda a região vizinha. A intervenção também facilitará o acesso dos torcedores em dias de jogos no estádio.