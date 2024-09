Atlético-GO x Vitória: confira a programação da 2ª semana de treinos

Elenco rubro-negro fará cinco treinos na Toca do Leão para jogo decisivo contra o Atlético-GO - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O departamento de comunicação do Vitória divulgou a programação da segunda semana de treinos do Vitória para o confronto direto contra o Atlético-GO, marcado para o próximo sábado, 14, às 16h, no Estádio Antônio Accioly, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.



O grupo rubro-negro terá mais cinco dias de treinamentos pela frente, totalizando dez sessões de atividades por conta da Data Fifa. A segunda semana de trabalhos terá início na tarde desta segunda-feira, 9.

Os comandados de Thiago Carpini trabalharão no turno da tarde até quinta-feira, 12. Já na sexta-feira, 13, véspera do jogo, a preparação será concluída. Após o almoço, a delegação embarca às 15h30 para Goiânia.

Confira a programação do Vitória para o jogo contra o São Paulo



Segunda-feira (9) - 16h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Terça-feira (10) - 16h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Quarta-feira (11) - 16h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Quinta (12) - 16h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Sexta (13) - 9h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

Coletiva Virtual (A definir)



Sábado (13) - 9h:

Atlético-GO x Vitória - Antônio Accioly, Goiânia