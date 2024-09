Corinthians anuncia a contratação do atacante Memphis Depay

O atacante holandês Memphis Depay é o mais novo reforço do Corinthians por duas temporadas - Foto: Ozan Kose / AFP

O atacante holandês Memphis Depay é o mais novo reforço do Corinthians. O anúncio oficial ocorreu através das redes sociais oficiais do clube, na tarde desta segunda-feira, 9. O ex-jogador do Atlético de Madrid assinou vínculo com o alvinegro até o final de 2026.

Antes do anúncio oficial de Depay, o clube publicou um vídeo com referências, com imagens de uma torta holandesa e uma camisa laranja, cor da seleção da Holanda, além de uma pessoa fazendo menção a comemoração de Memphis, com os dedos nos ouvidos.



Entre salários, luvas pela assinatura de contrato e premiações estabelecidas por metas, o Corinthians deverá pagar cerca de R$ 70 milhões a Memphis. A maior parte desse valor será desembolsado pela patrocinadora master do clube paulista, que acredita no potencial técnico e midiático do jogador.



Filho de pai ganês e mãe holandesa, Depay nasceu em Moordrecht, sul da Holanda, em 1994. Após se destacar ainda criança, ele acumulou passagens por VV Moordrecht, Sparta Rotterdam até defender o tradicional PSV Eindhoven, onde chamou a atenção ainda jovem e se profissionalizou.

Memphis defendeu a Holanda na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando marcou dois gols em quatro jogos pela laranja mecânica. O neerlandês também atuou em clubes importantes da Europa como o Manchester United-ING, Lyon-FRA, Barcelona e Atlético de Madrid-ESP.