Memphis Depay é o novo reforço do Corinthians e assina até 2026

Depay celebra gol pela Holanda - Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP

O atacante holandês Memphis Depay, de 30 anos, está prestes a ser anunciado como novo jogador do Corinthians. O acordo está praticamente fechado, com o jogador aceitando a proposta do clube paulista e assinando um contrato válido até o final de 2026. Restam apenas ajustes burocráticos e detalhes a serem resolvidos no Brasil antes da oficialização do negócio, conforme noticiado pelo portal ge.

Depay, que deve chegar a São Paulo no final de semana, passará por exames médicos e concluirá o contrato com o Corinthians. O clube alvinegro está previsto para desembolsar pouco mais de R$ 70 milhões, considerando salários, luvas e bonificações distribuídos ao longo dos 28 meses de contrato.

Leia mais:

>> Senador critica contratações do Leão: “Não presta? Traz pro Vitória"

>> Keyla Barros conquista a medalha de bronze nos 1500m classe T20

A negociação foi conduzida pela equipe do Corinthians, composta pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, o secretário geral Vinicius Cascone e o diretor financeiro Pedro Silveira. O acordo foi selado após a apresentação de um projeto esportivo e de marketing atraente para Depay, além de um aumento na proposta inicial feita ao jogador.

Com a chegada de Memphis Depay, o Corinthians considera encerrada sua fase de contratações para a temporada, reforçando um setor que foi identificado como uma das maiores carências da equipe.

Depay, revelado pelo PSV Eindhoven, tem uma carreira destacada com passagens por grandes clubes europeus, incluindo Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid.