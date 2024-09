Senador critica contratações do Leão: “Não presta? Traz pro Vitória"

Otto Alencar participou do Isso é Bahia, na Rádio A TARDE FM, nesta sexta-feira, 6 - Foto: Lais Rocha / Ag. A TARDE

Na manhã desta sexta-feira, 6, durante participação no Isso é Bahia, na Rádio A TARDE FM, o Senador Otto Alencar, filiado ao Partido Social Democrático (PSD), e torcedor declarado do Esporte Clube Vitória, criticou veementemente o modelo de contratações utilizado pelo clube.

Otto, que foi médico do Leão da Barra durante um período vitorioso do clube, ponderou a chegada de atletas sem condições físicas para jogar: “Mas agora é, lamentavelmente, nessa questão do futebol, a prática dos presidentes, tanto do Bahia, quanto do Vitória. O Bahia agora menos, na verdade. De trazer quem não aguenta mais jogar. Aí traz para jogar no Vitória. Luiz Adriano, aquele Jean Mota…Sinceramente? Eu passo 15 dias me preparando e jogo mais do que ele”.

“A prática continua a mesma: não presta mais para o Internacional? Traz o Luiz Adriano. O Jean não presta para o Corinthians? Traz para o Vitória. É como se aqui fosse o estuário dos que não prestam para jogar no sul”, pontuou o senador.

O Ex-Governador do estado da Bahia ainda relembrou como era o rubro-negro baiano em seu tempo no clube: "Era outro Vitória. Eu fui médico do Vitória no período em que o goleiro do clube era Andrada, da Seleção Argentina. Comigo no banco, conseguimos ganhar alguns campeonatos”.

Confira a entrevista completa: