Gabriel Santiago retorna ao Vitória e pode reforçar time na Série A

O meia Gabriel Santiago está de volta ao elenco principal do Vitória após retornar de empréstimo ao ABC, onde disputou a Série C do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Revelado nas categorias de base do clube baiano, o jogador de 23 anos tem contrato com o Vitória até 2026.

De acordo com a Assessoria de Comunicação do Vitória, Gabriel já participou do treinamento na última quinta-feira, 5, e pode ser incluído na lista de relacionados para o confronto contra o Atlético Goianiense, que acontece no próximo sábado, dia 14, no Estádio Antônio Accioly, pela 26ª rodada da Série A. O técnico Thiago Carpini também aguarda a recuperação do meia Matheuzinho, que trata de uma lesão na coxa, para o duelo.



Gabriel Santiago estreou profissionalmente pelo Vitória em 2020 e, desde então, teve passagens por empréstimo pelo Náutico e Ponte Preta em 2023, antes de atuar pelo ABC em 2024. Pelo clube potiguar, o meia disputou 13 partidas e marcou um gol. Com a camisa do Vitória, Gabriel acumula 31 jogos, um gol e uma assistência.

Após 25 rodadas do Brasileirão 2024, o Vitória ocupa a 18ª posição na tabela, com 22 pontos, cinco a menos que o Fluminense, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro ainda tem 13 jogos pela frente para tentar escapar da zona da degola e garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.